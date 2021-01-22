Стефанчук сподівається, що Рада підтримає скорочення депутатів до 300

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна Рада у 2021 році підтримає у другому читанні та в цілому зміни до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300.

Як передає Укрінформ, про це він сказав, презентуючи план законопроєктних робіт парламенту на 2021 рік у відеозверненні на Телеграм каналі партії «Слуга народу».

«Це обіцяли практично всі політичні партії і дуже сподіваюся, що воно знайде підтримку» - зазначив перший віцеспікер.

За словами Стефанчука, парламентарії у 2021 році мають намір розглянути зміни до Конституції стосовно децентралізації. Він підтвердив, що депутати найближчим часом розглянуть законопроєкт про народовладдя і додав, що після його ухвалення буде зареєстровано законопроєкт про місцевий референдум.

Крім цього, у порядку денному можуть з’явитися пакети законопроєктів щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій та євроінтеграційних ініціатив.

Також у 2021 році, за словами першого віцеспікера, парламентарії продовжать реформу судоустрою та правоохоронних органів. Йдеться про «перезапуск Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, запровадження мирових суддів».

Стефанчук підтвердив, що у 2021 році планується розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.

Як відомо, комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити президентський законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300. Для схвалення ініціативи потрібна підтримка щонайменше 300 депутатів.