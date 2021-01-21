Стало відомо, коли Рада може розглянути законопроєкт про Укроборонпром

Верховна Рада може розглянути законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу" щодо реорганізації держконцерну та його перетворення на акціонерне товариство у січні чи на початку лютого.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на спільному брифінгу з гендиректором держконцерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим заявив голова комітету з питань оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Я буду просити на Погоджувальній раді розглянути цей законопроєкт. Думаю, на цьому тижні, найпізніше - наступному (пленарному - ред.) ми це зробимо", - зауважив депутат.

У свою чергу, присутній на брифінгу гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв розповів, яким чином планується реформувати держконцерн.

За його словами, передбачається поділ концерну на два холдинги.

"Один із них називатиметься "Оборонні системи України". До його складу увійдуть 60 підприємств та 6 субхолдингів. Інший холдинг буде займатися космічною галуззю", - додав Гусєв.

Він зазначив, що планується перетворення держпідприємств концерну на господарські товариства. Частину підприємств, "які не беруть участь у державному оборонному замовленні, буде передано в управління іншим органам влади". Передбачено зміну моделі корпоративного управління, зокрема створення наглядових рад.

Гусєв додав, що реорганізація Укроборонпрому серед іншого сприятиме співпраці з іноземними партнерами та оздоровленню підприємств держконцерну.

Як повідомлялося, 18 лютого 2020 року Рада нацбезпеки та оборони доручила розробити та подати законопроєкти стосовно особливостей перетворення державних унітарних підприємств ОПК на акціонерні товариства. На виконання рішення і розроблено ініціативу. Також, серед іншого, анонсовано зміну правил для спецекспортерів.