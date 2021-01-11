Укроборонпром об'єднав у 6 холдингів 65 підприємств - Гусєв

Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого входять 137 підприємств, на сьогодні являє собою симбіоз багатих і бідних підприємств, серед яких прибуткових нікчемно мало - 28 зі 137, та засилля бідних.

Про це написав генеральний директор «Укроборонпрому" Юрій Гусєв у свому блозі на Економічній правді, передає Укрінформ.

«На сьогодні більшість підприємств "Укроборонпрому" фактично виживають, якщо не вмирають. 137 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території, – це симбіоз багатих і бідних. 28 компаній генерують 98% виручки, решта – живуть у режимі боргів, в т.ч. із зарплати, відсутності обігових грошей та замовлень, низької ліквідності», - зазначив він.

За словами Гусєва, в умовах ринкової економіки концерн, у тому вигляді, в якому він існує сьогодні, виявився не ефективним.

На сьогодні підприємства «Укроборонпрому» можуть виготовляти 24 тисячі різних одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ) та комплектуючих. Але виготовляти усю продуктову лінійку сенсу немає, адже далеко не все має застосування. Приміром, у контурі «Укроборонпрому» є підприємства, які виробляють комплектуючі для радянських підводних човнів, яких нема на озбронні України.

У результаті, держава замовляє у підприємств концерну, єдиним акціонерним власником яких вона є, лише 36% від усього необхідного їй озброєння та військової техніки. А "Укроборонпром" близько 70% виручки отримує за рахунок експорту озброєння та військової техніки за кордон.

«Саме тому у процесі трансформації концерну важливо відсікти те, що нам не потрібно, та сфокусуватися виключно на тому, що становить вагу та цінність для обороноздатності країни. Відповідаючи на запитання, які одиниці ОВТ купуватимуть і Збройні сили України, і іноземний замовник, ми визначили стратегічні продуктові платформи майбутнього оборонного холдингу», - наголосив Гусєв.

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Так, стратегічними продуктові платформи, на думку Гусва, мають стати: ракетний комплекс "Нептун" та ракетна система "Вільха" виробництва Київського конструкторського бюро "Луч"; тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" виробництва Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О. О. Морозова (ХКБМ); БТР-4 та БТР-3 виробництва ХКБМ та Київського бронетанкового заводу; танк "Оплот" та двигун 6ТД-2/3 виробництва заводу імені В.О. Малишева; радари РЛС та РЄБ виробництва Науково-виробничого комплексу "Іскра"; турбіни UTG32000/5000 виробництва Науково-виробничого комплексу газотурбобудування "Зоря"- "Машпроект".

"Ми поставили у центр продукт, який потрібен Збройним силам України – і отримали контур майбутнього сучасного оборонного холдингу. Холдингу, що прийде на зміну нинішньому концерну. Зі 137 компаній концерну ми виділили 65, які об'єднали у 6 холдингів", - зазначив він.

З рештою підприємств, за слова Гусєва, доведеться "прощатися".

"Деякі підуть на приватизацію, адже вони виготовляють продукцію невійськового призначення, а деякі припинять своє існування. Допоки ми виготовляємо продукти для старої війни, ми не готові до війни майбутнього", - підкреслив очільник "Укроборонпрому".