Укроборонпром погасив борг перед працівниками львівського заводу

На Львівському державному заводі «Львівське об’єднання радіотехнічної апаратури» (ЛОРТА) повністю погасили заборгованість із виплати зарплат.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

«Завод має стратегічне значення - виготовляє спеціальну радіоелектронну апаратуру оборонного призначення, блоки управління та коробки захисту для БМП-2, БТР-4, сучасні танкові інформаційно-управляючі системи, 30-мм автоматичні гармати ЛВГ-30 тощо. Тут працює 535 людей, це кваліфікований інженерно-технічний та робітний персонал. Сьогодні всі працівники отримали гроші на свої банківські картки. Дякую директору «Укроборонпрому» за сприяння», - зазначив очільник області Максим Козицький.

Сьогодні завод відвідали директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та голова Львівської ОДА Максим Козицький. Гусєв наголосив, що «Укроборонпром» зацікавлений у безперебійній роботі ЛОРТА та виготовленій тут продукції.

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Як повідомляв Укрінформ, Львівському заводу радіотехнічної апаратури Міноборони заборгувало 11 млн грн за держзамовлення. На підприємстві були заблоковані рахунки, відтак графік роботи був обмежений. Через борги відключили електроенергію. Львівська ОДА неодноразово звертались в Кабінет Міністрів, Міністерство оборони щодо питання виплати по оборонному замовленню.

ЛОРТА — львівський завод радіотехнічної апаратури, апаратури зв’язку спеціального призначення. Підприємство входить до складу українського оборонного промислового комплексу.