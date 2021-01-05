Львівському заводу радіотехнічної апаратури держава заборгувала 11 мільйонів

Львівському заводу радіотехнічної апаратури Міноборони заборгувало 11 млн грн за держзамовлення.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Львівський державний завод «Львівське об’єднання радіотехнічної апаратури» (ЛОРТА) майже місяць працював в обмеженому режимі роботи. Причина – відсутність фінансування державного оборонного замовлення. На підприємстві були заблоковані рахунки, відтак графік роботи був обмежений. Через борги відключили електроенергію.

Заборгованість перед підприємством становить 11 млн грн.

«Ми неодноразово звертались в Кабінет Міністрів, Міністерство оборони щодо питання виплати по оборонному замовленню. Адже це робота важливого підприємства, зарплата працівників. Найближчим часом питання фінансування має бути вирішене. Електроенергію на підприємство подали ще 31 грудня, завод готовий до роботи», - наголосив перший заступник голови ЛОДА Андрій Годик.

ЛОРТА — львівський завод радіотехнічної апаратури, апаратури зв’язку спеціального призначення. Підприємство входить до складу українського оборонного промислового комплексу.