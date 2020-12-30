В Енергоатомі очікують 7,6 мільярда збитків через борги перед компанією

ДП «НАЕК «Енергоатом» за підсумками 2020 року отримає 7,6 млрд грн збитків через борги перед компанією.

Про це в інтерв'ю «Лізі» повідомив в.о. президента компанії Петро Котін, передає Укрінформ.

«За підсумками року, Енергоатом отримає близько 7,6 млрд грн збитків. Але вони лише на папері. Це не означає, що у компанії немає грошей і вона не може нормально працювати. Збитки - через борги перед компанією», - сказав Котін.

За його словами, щоб Енергоатом повністю закривав свої потреби, йому необхідно отримувати близько 61 млрд грн на рік.

«Це кредити, зарплати, податки і купівля палива. З цієї суми близько 35 млрд грн - це податки. За фактом сьогодні ми отримуємо близько 3,5 - 4 млрд грн виручки на місяць. Іноді - 5 млрд грн. При нормальній ситуації Енергоатом здатний себе забезпечувати грошима і виплачувати всі свої зобов'язання. Для цього Верховній Раді, Кабміну та НКРЕКП потрібно закрити всі діри на енергоринку", - зазначив Котін.

Він нагадав, що останні чотири місяці компанія продає електроенергію по 1 коп. за кВт-год.

"За підсумками року ми ці зобов'язання покриваємо. Але ми ж не можемо це робити вічно. Борги перед нами щомісяця зростають на 1 млрд грн", - розповів керівник компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 28 грудня продовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії до 31 березня 2021 року і з 1 січня скасував пільгові 100 кВт-год для побутових споживачів.

Також, за рішенням уряду, Енергоатом з 1 січня продаватиме кожну кВт-годину "пільгової" електроенергії за 15 коп. Однак, переконані в компанії, це не покриє суму боргів перед нею.