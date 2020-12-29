Енергоатом у першому кварталі очікує 4 мільярди дефіциту через ПСО

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" очікує 4 млрд грн дефіциту коштів у першому кварталі через ПСО.

"НАЕК "Енергоатом" через продовження строку дії Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) очікує 4 млрд грн дефіциту грошових коштів у першому кварталі 2021 року, повідомили Укрінформу в пресслужбі Енергоатома.

Енергоатом зазначає, що рішенням уряду через механізм ПСО встановлено граничну ціну на електроенергію, що її Енергоатом продає держпідприємству «Гарантований покупець», у розмірі 15 коп. за кВт-год", але фінансових проблем компанії воно не вирішить.

"Навіть за умови повної оплати поставленої електроенергії з боку "Гарантованого покупця" ми очікуємо на негативний фінансовий результат, дефіцит грошових коштів у першому кварталі 2021 року – на рівні 4 млрд грн – та у підсумку на дворазове скорочення податкових внесків з боку компанії до бюджетів усіх рівнів", - зазначили у пресслужбі.

Водночас внаслідок дисбалансів на ринку електроенергії "Гарантований покупець" насправді не зможе своєчасно та у повному обсязі розраховуватись з Енергоатомом, переконані в компанії, і заборгованість перед атомною енергетикою продовжить зростати.

У зв'язку з цим Енергоатом уже звернувся до уряду і профільних міністерств та відомств з пропозиціями щодо вирішення цих проблемних питань. Компанія заявляє, що братиме активну участь у напрацюванні удосконаленого сценарію фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році з метою забезпечення ядерної безпеки та беззбитковості ДП "НАЕК "Енергоатом" з урахуванням ПСО для населення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 28 грудня продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії до 31 березня 2021 року і з 1 січня скасував пільгові 100 кВт-год. для побутових споживачів.