Законопроєкт «про 300 депутатів» пройшов комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань правової політики повернувся до розгляду президентського законопроєкту №1017 щодо зменшення конституційного складу ВР та підтримав його.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці член комітету, народний депутат від фракції “Слуга народу” Сергій Демченко.

“Після річної перерви Комітет з питань правової політики повернувся до розгляду президентського законопроєкту 1017 від 29.08.2019 та надав зелене світло на зменшення складу народних депутатів України з 450 до 300”, - написав депутат.

Він додав, що тепер черга лише за голосуванням парламенту.

“За умови прийняття законопроєкту не менш як двома третинами від конституційного складу ВРУ (300 депутатів) у наступному складі Верховної Ради побачимо не більше 300 народних обранців”, - зазначив Демченко.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему.

4 лютого ВР попередньо схвалила законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)".

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

В українців, зокрема, запитували, чи підтримують вони скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300. Згідно з попередніми результатами опитування, таку пропозицію підтримують 89,60% респондентів, проти — 7,12%.