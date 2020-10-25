Разумков вважає, що і з 300-ми депутатами Рада працюватиме так само

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що скорочення кількості народних депутатів із 450-ти до 300 не матиме суттєвого впливу на якість робити парламенту.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав журналістам 25 жовтня під час брифінгу на виборчій дільниці.

«Моя позиція була й раніше, і зараз така: якщо буде зменшення до 300 народних депутатів, це істотно на якість роботи Верховної Ради не повпливає», – зазначив він.

Водночас він уточнив, якщо «це депутати-мажоритарники, то будуть перевибори на їхніх округах, як це було у Харкові, коли Кучер пішов на голову облдержадміністрації. А якщо ми говоримо про так званих списочників, то список просто піднімається вище – і наступний заходить, за чергою».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 жовтня у відеозверненні анонсував, що 25 жовтня, крім місцевих виборів, відбудеться всенародне опитування.

Українцям пропонують дати відповідь на п'ять запитань, які стосуються запровадження довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах, створення на Донбасі вільної економічної зони, скорочення кількості депутатів у Верховній Раді до 300, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

4 лютого ВР попередньо схвалила законопроєкт №1017 «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)», який передбачає зокрема скорочення кількості парламентаріїв із 450-ти до 300.