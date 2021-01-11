З депутатів-прогульників вирахували понад 30 мільйонів на штрафи

Минулого року із заробітних плат народних депутатів-прогульників вирахували понад 30 млн грн, які повернули до держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських. Таким чином вже, наприклад, у минулому році десь понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет. Такої практики не було", - розповів Фролов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила закон “Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради або засідань комітетів Верховної Ради (№1035-2).