КВУ назвав «прогульників року» у Раді

За результатами аналізу відвідування парламентськими фракціями та групами пленарних засідань Верховної Ради у 2020 році головними прогульниками були народні депутати групи «За майбутнє», а лідерами з відвідування - «Слуга народу» та «Європейська солідарність».

Як передає Укрінформ, про це інформують у Комітеті виборців України.

«За даними КВУ головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє». В середньому впродовж року на пленарні засідання приходили лише половина депутатів групи – 46%», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційного платформи – За життя», зокрема, у середньому на засіданнях парламенту реєструвалися 53% депутатів політсили. У депутатів ВО «Батьківщини» показники відвідування на рівні 56%.

Водночас повідомляється, що вищі результати відвідування засідань ВР у депутатів групи «Довіра» та фракції «Голос». В середньому на засідання приходили 67% депутатів «Голосу» та 68% – «Довіри».

«Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати «Слуги народу» та «Європейської солідарності». В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 71% депутатів «Європейської солідарності» та 72% депутатів «Слуги народу», - ідеться в повідомленні.

За словами голови ВГО КВУ Олексія Кошеля, у 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом. «Проте в розрізі фракцій і груп ВР загальна тенденція не змінилася: депутати одних політичних сил стабільно відвідують пленарні засідання, тоді як інші їх регулярно прогулюють. Так, депутати ЄС та «Слуги народу» були лідерами за відвідуванням Верховної Ради впродовж 10 з 12 місяців у минулому році. Натомість депутати групи «За майбутнє» стали головними прогульниками впродовж 8 місяців року», - зазначив Кошель.

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Він зауважив, що юридично за пропуск пленарних засідань ВР без поважних причин передбачені штрафи, однак на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту.

У КВУ інформують, що у 2020 році відбулося 89 пленарних засідань Верховної Ради.