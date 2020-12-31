Рада цього року ухвалила майже 250 законів

Верховна Рада України цього року провела 88 пленарних засідань і ухвалила майже 250 законів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у підсумках роботи ВР у 2020 році на сайті парламенту.

"У поточному році розглянуто 1028 законопроєктів, з них прийнято 249 законів, 95 – у першому або другому читанні, 90 – враховано та відправлено на доопрацювання. Ще 594 законопроєкти було відхилено та знято з розгляду Верховною Радою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч прийнято закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік», закони щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, культури, туризму та креативних індустрій, про підвищення ефективності парламентського контролю, про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та інші. Також розглянуто та ухвалено низку законів з питань фінансів, податкової та митної політики, національної безпеки та оборони, антикорупційної політики, децентралізації, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти тощо.

В розрізі суб’єктів законодавчої ініціативи розглянуто 65 законопроєктів, з числа внесених Президентом України, 158 – Кабінетом Міністрів України, 805 – народними депутатами.

З 65 законопроєктів, внесених Президентом України, прийнято 47 законів, 8 законопроєктів прийнято у першому читанні, 6 проєктів законів враховано та направлено на доопрацювання, ще 4 проєкти відхилено та знято з розгляду.

Верховна Рада IX скликання розглянула 158 проєктів законів, внесених Кабінетом Міністрів, з них прийнято 36 законів, прийнято в першому читанні – 13, сім проєктів законів враховано та направлено на доопрацювання, 102 проєкти відхилено та знято з розгляду.

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За підсумками розгляду 805 законопроєктів, поданих народними депутатами, прийнято 166 законів, прийнято в першому читанні –74 законопроєкти, 77 – враховано та направлено на доопрацювання, 488 проєктів відхилено та знято з розгляду.

Крім того, у парламенті створено 5 Тимчасових комісій, з них одна – Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів та чотири Тимчасові слідчі комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України; з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду; з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру; з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.

У 2020 році комітети Верховної Ради провели 735 засідань.