Підстав для дострокових парламентських виборів немає - Разумков

Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України IX скликання немає.

Як передає Укрінформ, про це сказав в ефірі телеканалу «112 Україна» Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляється на порталі Верховної Ради.

«Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами, і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним», - наголосив він.

Голова Верховної Ради також висловив сподівання, що й надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться.

«Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів», - сказав Голова Верховної Ради.

За словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.

Як повідомлялося, Верховна Рада IX скликання була обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року. До складу Верховної Ради увійшли представники п'яти партій за пропорційною системою, ще п'яти партій за мажоритарною системою і 46 самовисуванців по одномандатних округах.