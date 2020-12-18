Разумков доручив розібратися, чи кнопкодавили під час призначення Шкарлета

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради вивчити ситуацію щодо ймовірного кнопкодавства під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки 17 грудня.

Про це Разумков повідомив за результатами наради з керівниками депутатських фракцій і груп за участі Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до комітету. Надійшла заява від двох фракцій, вона буде розписана і направлена на комітет на найближче засідання комітету, яке відбудеться згідно графіку, розглянути ситуацію, яка, можливо, мала місце щодо одного з голосувань учора. Всі його знають, всі про нього чули, і (необхідно - ред.) вивчити цю ситуацію на регламентному комітеті. Усі матеріали, які до мене надійдуть, я розпишу на профільний комітет", - зазначив спікер.

Разумков також поінформував, що під час наради депутати домовилися запровадити додаткові заходи для запобігання неперсональному голосуванню.

"Ми навіть прийняли закон про відповідальність за неперсональне голосування, яке тягне за собою кримінальну відповідальність. Але сьогодні всі колеги говорять, що воно не працює. Тому домовилися ми про наступне. Перше: у нас є Регламентний комітет, я звертаюся, Сергій Віталійович (Кальченко, голова комітету - ред.) до Вас, до Апарату, я впевнений, що він долучиться до цього процесу. До 15 січня, це не моя пропозиція, це спільна позиція всіх депутатських фракцій та груп... розробити зміни до законодавства, яке б зробило більш жорстку відповідальність за неперсональне голосування - і в рамках збільшення кримінальної відповідальності, і в рамках збільшення штрафів за такі дії", - розповів Разумков.

Він додав, що парламент повинен розглянути такий законопроєкт одним із перших після нового року.

Також, за словами Разумкова, всі фракції звернулися до нього з пропозицією встановити додаткові камери в залі, які б фіксували неперсональне голосування. Так, додаткові камери будуть встановлені в усіх ложах.

Окрім того, Голова ВР нагадав, що на початку роботи парламенту дев'ятого скликання підготовча група чітко визначила, які місця відведені для якої фракції, але залишився резерв місць.

"У нас залишився резерв, тому що, на жаль, сьогодні ми маємо тимчасово окуповані території Донбасу і Криму, і не всі наші можливі колеги можуть обиратися там. Тому нас трохи менше, ніж передбачає Конституція, тому в нас залишилися вільні місця, які були названі як резервні. Але вони вже стали не резервними, а постійними для тих чи інших народних депутатів. Тому ми повертаємося до того розташування депутатських фракцій та груп, яке було під час розподілу місць між фракціями та групами на початку нашої роботи. Всі інші місця для голосування будуть відключені від системи "Рада", - поінформував Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після відкриття засідання сьогоднішнього пленарного засідання парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на вимогу фракцій "Голос" і "Європейська солідарність".

Перерву оголошено у зв'язку із питанням ймовірного кнопкодавства під час призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки 17 грудня.

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Доти він виконував обов'язки очільника МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування та повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета був Григорій Суркіс, у той час відсутній у Верховній Раді.