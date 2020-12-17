Призначення Шкарлета: «Голос» вимагатиме повторного голосування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє депутат партії "Голос" Інна Совсун у Фейсбуці.

За її словами, на табло з поіменним голосуванням було видно, що проголосували 8 депутатів ОПЗЖ, яких в цей час не було у залі засідань. Депутат опублікувала відповідні фото.

"На табло ви бачите сектор ОПЗЖ, де мінімум 8 депутатів мали проголосувати за призначення Шкарлета. "Проголосувати" означає персонально і власними картками. Тільки так дозволено у Верховній Раді. На наступному фото цей же сектор ОПЗЖ крупним планом. Саме так, там порожні місця", - написала Совсун.

Вона наголосила, що серед тих, хто підтримав кандидатуру Шкарлета, був депутат Суркіс, якого в цей час не було у Верховній Раді. "Це видно на відео. Також факт відсутності Григорія Суркіса в Раді сьогодні у неформальних розмовах підтверджують депутати ОПЗЖ", - зазначила депутат.

Читайте також: Шкарлета призначили міністром освіти

Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки очільника міністерства.