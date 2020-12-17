Шкарлета призначили міністром освіти

Верховна Рада призначила у четвер Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Сергій Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.

Перед цим Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Новопризначений міністр освіти і науки склав присягу члена Кабінету Міністрів.

Урядовець урочисто присягнув на вірність українському народові з трибуни Верховної Ради.

"Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність нашої держави, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу та сталий демократичний розвиток українського суспільства", - зачитав текст присяги Шкарлет.

У цей час представники фракцій "Голос" та "Європейська солідарність" вигукували "Ганьба", а нардепи від "Слуги народу" аплодували.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав нового члена Кабміну зі вступом на посаду.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи у Верховній Раді кандидатуру Шкарлета на посаду міністра, сказав: "Кандидат має значний професійний досвід та знає сферу освіти зсередини, адже тривалий час працював у закладах вищої освіти на різних ланках, тому числі був ректором вищого навчального закладу".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

30 червня біля Кабінету Міністрів пройшла акція студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

Посада міністра освіти і науки залишалася вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що Сергія Шкарлета було призначено в.о. міністра освіти та науки зі своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців.

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Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями "інженер-математик" та "економіст". Доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та II ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.