Рада призначила Лещенка міністром агрополітики

Верховна Рада призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову підтримали 242 народні депутати.

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Новопризначений міністр Лещенко склав присягу члена Кабміну.

"Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність нашої держави, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу та сталий демократичний розвиток українського суспільства", - зачитав текст присяги Лещенко.

Міністр також подякував парламентаріям за підтримку і дав слово, що "історичну місію з відновлення Міністерства аграрної політики ми виконаємо заради наших майбутніх поколінь".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав нового члена Кабміну зі вступом на посаду.

Роман Лещенко - голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Напередодні профільний Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики розглянув та підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Лещенко народився 1988 року на Черкащині. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціальність - «Правознавство». Кандидат юридичних наук. Автор монографії «Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів», співавтор навчального посібника «Фінансове право».

З 2013 року і дотепер працює на посаді асистента, доцента кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Член Постійної правничої комісії Вченої Ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Нагороджений почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації та обласної ради «За особливі заслуги перед Черкащиною» (2018).

З 10 червня 2020 року - голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.