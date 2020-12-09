Голова Держгеокадастру розповів, як допоміг викрити корупційну схему у своєму відомстві

Спецоперація правоохоронців із викриття масштабних земельних махінацій тривала кілька місяців і успішно завершилася завдяки сприянню голови Держгеокадастру Роману Лещенко.

Як передає Укрінформ, про це сам Лещенко повідомив у Фейсбуці.

“В Міжнародний день боротьби з корупцією нарешті можу розповісти, як я допоміг викрити корупціонерів. Після кількох місяців проведення оперативних заходів, спільно з НАБУ та СБУ, були затримані зловмисники, які хотіли роздерибанити державну землю”, - зазначив він.

Як повідомив Лещенко, виконувач обов‘язків керівника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та посередник запропонували йому 170 тисяч доларів за сприяння у дерибані державних земель. Вони були затримані під час передачі чергового траншу в розмірі 25 тисяч доларів, зазначив голова Держгеокадастру.

Читайте також: СБУ викрила начальника управління Держгеокадастру на масштабних оборудках із землею

“Тривала спецоперація завершилася, і вже найближчим часом разом з правоохоронцями ми розкриємо подробиці”, - додав Лещенко.

На сайті Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області зазначено, що посаду в.о. начальника обіймає Юрій Климко.

Як повідомлялося, НАБУ спільно з СБУ затримали двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис. дол. неправомірної вигоди голові Держгеокадастру.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол.

Читайте також: Венедіктова розповіла про боротьбу з корупцією за час свого перебування на посаді

Серед затриманих — в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особа-посередник у передачі неправомірної вигоди.

Дії осіб попередньо кваліфіковані за ч.4 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру.

За даними слідства, першу частину неправомірної вигоди у розмірі 26,9 тис. дол. голові Держгеокадастру передали у листопаді 2020 року. Осіб викрито 9 грудня під час передачі другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 25 тис. дол.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році. Відтак, не можна виключати, що ця особа може вплинути на зазначені процеси, тому НАБУ та САП вживатимуть усіх необхідних дій, аби запобігти такому впливу.

Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснює з вересня 2020 року.