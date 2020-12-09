Венедіктова розповіла про боротьбу з корупцією за час свого перебування на посаді

Про це вона повідомила у Фейсбуці з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, передає Укрінформ.

Зокрема, за її даними, щодня правоохоронці викривають в середньому 44 корупційних правопорушення. "За 8 місяців мого перебування на посаді Генпрокурора система органів правопорядку викрила 7 748 таких злочинів. Тут зростання продуктивності всього 10%, але на 50% зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру в корупції. З березня по листопад - 2 374 підозрюваних, тоді як у минулому році було всього 1 606", - зазначила Венедіктова.

Крім того, за даними Генпрокурора, майже на 40% збільшилася кількість скерованих до суду кримінальних проваджень з обвинувальними актами – 1 764 проти 1 291 за аналогічний період минулого року.

"Також на понад 10% збільшилася кількість осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень – 2 937 осіб. Зокрема, 923 працівники правоохоронних органів та 165 депутатів усіх рівнів. У такій боротьбі починати потрібно із самоочищення. Це основа нашої антикорупційної стратегії – тільки чесні прокурори можуть вести щирий двобій із беззаконням. Ми тут принципово не покриваємо своїх - лише за останніх 8 місяців до кримінальної відповідальності притягнуто 21 прокурора, більшість із них якраз за вчинення кримінальних корупційних правопорушень", - додала вона.

За даними Венедіктової, за цей період засуджено за корупцію 408 осіб: "Цей результат збільшився тільки на 10%, і нам треба системно працювати, зокрема над законодавством, щоб судовий розгляд не затягувався".

У понад 8 разів збільшилась сума встановлених збитків державі – майже 278 млн грн, тоді як торік лише 34 млн грн, та на 40% – сума відшкодованих.

У 17 разів зросла сума пред’явлених позовів з метою забезпечення відшкодування збитків – з 14 млн грн до майже 237 млн грн та на 90% – арештованого майна, що становить майже 63 млн грн, уточнила Генпрокурор.

"Я вірю і знаю, що наша команда і Президент, перш за все, прийшли в 2019 році працювати не з метою розбагатіти, а з іншою місією – зробити багатшими українців. Було б нечесно по відношенню до громадян стверджувати, що у наших рядах немає зрадників або тих, хто звик красти і продовжує робити це сьогодні. Таким серед нас не місце. Ці люди, так чи інакше, повинні опинитися в місцях позбавлення волі. І це чесно", - зазначила Венедіктова.

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Вона додала, що боротися з хабарництвом та розкраданням, як дрібним, так і масштабним, дуже важко: "І ми вдосконалюємося, але і злочинці часто далеко не простаки. Неможливо розслідувати провадження і після цього передати його до суду, якщо не дотримані всі найдрібніші вимоги закону".

Венедіктова запевнила, що всі справи будуть доведені до справедливого фіналу. "Ми зможемо довести вину кожного, хто порушив закон", - заявила Генпрокурор.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 березня підтримала подання Президента Володимира Зеленського про призначення на посаду Генерального прокурора т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової.

Президент своїми указами призначив Венедіктову на посаду Генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.