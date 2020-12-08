Венедіктова: Прокурори поінформують депутатів про розслідування справи Роттердам+

Прокурори під час засідання парламентського антикорупційного комітету поінформують про розслідування резонансних проваджень, у тому числі так званої справи Роттердам+.

Як передає Укрінформ, про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова.

“Знаю, що прокурори готуються і обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів. Хочу подякувати членам комітету за проявлену послідовну позицію. Одна із справ - гучна справа Роттердам+. Розслідувалась більше трьох років - чиновники, бізнесмени і депутати заплатили високу ціну просто за факт розслідування цієї справи. Суспільство очікує результат”, - зазначила Венедіктова.

За словами генпрокурора, запрошення виступити на засіданні комітету надійшло напередодні Міжнародного дня боротьби із корупцією.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді поточного року ВАКСпоновив слідство у справі Роттердам+.

Раніше прокурор САП ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження Роттердам+ - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.