Розслідування справи Роттердам+ відновлене - НАБУ

Інформація про закриття справи "Роттердам+" не відповідає дійсності, розслідування відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду.

Як передає Укрінформ, про це у повідомляє НАБУ у Твітер.

"Розслідування справи Роттердам+ відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору", - повідомили в НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прокурор САП ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження Роттердам+ - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.