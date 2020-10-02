Нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів збитків у справі Роттердам+

У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за формулою «Роттердам+» з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.

Про це, як передає Укрінформ, стало відомо 2 жовтня під час розгляду в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду скарги на закриття прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталієм Пономаренком справи «Роттердам+», інформує Центр протидії корупції.

«Експертиза, проведена незалежним експертом за ініціативи органу досудового розслідування, підтвердила документально та розрахунково завищення фактичної вартості електроенергії протягом травня 2016 року-червня 2019 року у розмірі 39,9 мільярдів гривень» — заявив адвокат Віктора Чумака Олексій Бойко.

Зазначається, що експертизу призначили у НАБУ незадовго до закриття справи.

Як повідомлялося, 24 вересня ВАКС відмовився поновити розслідування у справі Роттердам+.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у САП повідомили, що прокурор ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

У НАБУ пообіцяли оскаржити це рішення прокурора.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП «Оператор ринку» (на момент запровадження Роттердам+ - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.