Антикорупційний суд відмовився поновлювати справу Роттердам+

Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу ексзаступника генпрокурора Віктора Чумака на рішення прокурора САП про закриття справи Роттердам+.

Як передає Укрінформ, про це інформує Центр протидії корупції.

“Антикорупційний суд відмовився відновлювати справу Роттердам+", - йдеться у повідомленні.

Дане рішення може бути оскаржене в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у САП повідомили, що прокурор ухвалив рішення про закриття справи Роттердам+, оскільки експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

У НАБУ пообіцяли оскаржити це рішення прокурора.

Як повідомлялося, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження Роттердам+ - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.