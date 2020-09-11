Україна не відновлюватиме імпорт електрики з РФ - Міненерго

Україна не планує відновлювати імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.

Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не хочеться навіть розглядати варіантів відкриття імпорту. Той же самий Енергоатом при відкритті імпорту повинен буде автоматично обмежити своє виробництво. Це призведе до зниження виробництва теплової генерації, зниження обсягів продажу вугілля", - висловила думку в.о. міністра.

Вона нагадала, що імпорт електроенергії матиме мультиплікативний негативний ефект для всієї галузі електроенергетики.

"Неможливо навіть подумки згадувати про імпорт електроенергії з РФ чи Білорусі", - підсумувала Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Укренерго, імпорт електроенергії протягом першого півріччя 2020 року кожного місяця скорочувався. Зокрема, в червні порівняно з початком року – січнем, він зменшився в 30 разів.

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На початку липня Укренерго інформувало, що в торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, у червні імпорт електроенергії не здійснювався.