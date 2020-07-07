Буславець пропонує Центренерго перейти на закупівлю вугілля замість газу

ПАТ "Центренерго" продовжує використовувати природний газ для виробництва електричної енергії, попри рішення Кабінету міністрів щодо пріоритетного використання вітчизняного вугілля на ТЕС.

Про це сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє пресслужба міністерства за підсумками наради щодо забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт.

"Зараз спалювання газу видається економічно вигідним, проте це тимчасове короткострокове рішення. Наразі вже спостерігається тенденція до збільшення ціни на природний газ. А з початком опалювального сезону і підвищенням попиту таке зростання лише прискориться. Тому, для надійної роботи електроенергетичного комплексу в осінньо-зимовий період необхідно забезпечити стале постачання вугільної продукції. Але чим довше шахти перебуватимуть у вимушеному простої, тим складніше буде повернути їх до нормального режиму роботи", - сказала Буславець.

На друге півріччя Центренерго потребує орієнтовно 2,4 млн тонн вугільної продукції. З яких державні шахти можуть забезпечити лише близько половини. Решту Центренерго має можливість закуповувати у вітчизняних виробників за конкурентними цінами.

Зазначається, що представники Центренерго висловили намір залучити кредити державних банків для фінансового оздоровлення підприємства.

"Ми готові бути медіаторами у таких перемовинах, проте умови залучення кредитів мають бути чітко сформульовані", - зазначила в.о. міністра.

У нараді з питань сталого забезпечення енергогенеруючих підприємств вугільною продукцією вітчизняного виробництва та відновлення роботи вугільних шахт, які зараз перебувають у простої, взяли участь представники генеруючих компаній, вугільної галузі та незалежних профспілок гірників, які 30 червня почали безстрокову акцію під стінами Офісу Президента з вимогою забезпечити стабільну роботу шахт та виплати заробітної плати.

Учасники наради домовились провести додаткові консультації з питань постачання вітчизняного вугілля енергогенеруючій компанії.

Булавець запропонувала залучити до обговорення також представників НКРЕКП, оскільки, на її думку, "саме від їх рішень значною мірою залежить врегулювання ситуації на ринку електричної енергії".

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня 2020 року біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" та представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Одна з вимог гірників - проведення повного розрахунку з державними вуглевидобувними підприємствами за отримане вугілля, а також заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.

Уряд своїм рішенням зобов'язав енергогенеруючі компанії викуповувати українське вугілля для виробництва електроенергії. Про це сказав на засіданні уряду 17 червня 2020 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.