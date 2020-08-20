Кабмін не хоче представляти інтереси держави у справі "Роттердам+" — Ситник

Кабінет міністрів не хоче представляти інтереси держави у справі "Роттердам+".

Як передає Укрінформ, про це повідомив у інтерв'ю "Українській правді" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Він, зокрема, розповів, що експертиза встановила 19 млрд грн збитків. Після цього фігурантам справи оголосили підозри. Потерпілим у цьому кримінальному провадженні виступає народ України, який переплатив за електроенергію унаслідок існування формули "Роттердам+".

З огляду на це НАБУ звернулося з листом спочатку до уряду експрем'єра Олексія Гончарука, а потім до нового прем'єр-міністра з проханням забезпечити представництво інтересів у цій справі.

"І логіка цього листа була така, що суспільство є потерпілим, прохання забезпечити представництво інтересів у кримінальному провадженні. Але ми отримали відповідь, що потрібно, щоб представляла інтереси саме прокуратура. Але якщо ми почитаємо закон про прокуратуру, там написано, що прокуратура представляє інтереси потерпілого, коли компетентний орган відмовився. І на сьогодні ця переписка звелась до того, що, дійсно, ми маємо певну відмову представляти інтереси в цій справі", - сказав директор бюро.

Він додав, що "прямої відмови (від уряду - ред.) немає, але при цьому є певна рекомендація".

Директор відомства зазначив, що наразі слідство у справі "Роттердам+" зупинене, оскільки залишаються не закритими питання, хто представлятиме інтереси народу в цій справі, а також іще не надійшли відповіді на міжнародно-правові доручення.

Як повідомлялося, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд гривень збитків.

Зокрема, йдеться про ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП); начальника відділу НКРЕКП; керівника управління НКРЕКП; заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України; директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.