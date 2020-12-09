СБУ викрила начальника управління Держгеокадастру на масштабних оборудках із землею

Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрила масштабний протиправний механізм із виділення у приватну власність державних земель.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що організував протиправну схему вимагання та отримання грошей за виділення земельних ділянок керівник регіонального управління Держгеокадастру. До оборудки як посередника він залучив свого знайомого. Частину коштів, отриманих від протиправної діяльності, зловмисники передали у Київ для голови Держслужби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували передачу організатором у Києві майже 27 тисяч доларів США.

Під час передачі чергової частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів правоохоронці затримали зловмисника у столиці, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одночасно за тією ж статтею був затриманий керівник обласного Держгеокадастру. Загальна сума, яку планували передати спільники за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становила 170 тисяч доларів.

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Дії фігурантів попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Стосовно інших фігурантів справи ухвалюються відповідні процесуальні рішення.

Тривають першочергові слідчі дії.