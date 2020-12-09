За матеріалами СБУ відкрили 99 кримінальних справ щодо зловживань на пандемії

За матеріалами Служби безпеки України відкрито 99 кримінальних проваджень щодо злочинів і зловживань на пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

У межах розслідувань оголошено 23 повідомлення про підозру.

Найбільше кримінальних проваджень - 19 стосуються забезпечення і закупівлі засобів індивідуального захисту.

Так, у Черкасах СБУ викрила протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів, виділених на боротьбу з пандемією. Керівниця одного з медичних закладів міста підписала низку договорів зі столичною компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту та протиепідеміологічних засобів на загальну суму 8 млн грн, але вартість придбаного асортименту була суттєво завищена, на деякі позиції – удвічі.

Крім того, СБУ задокументувала протиправну діяльність посадовців державної установи «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», причетних до придбання 35 тисяч неякісних експрес-тестів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом. Триває досудове слідство.

13 кримінальних проваджень розпочато за напрямом будівництва та ремонтів приймальних відділень опорних лікарень. Зокрема здійснюється документування фактів привласнення бюджетних коштів під час капітального ремонту приймальних відділень за значно завищеними цінами на загальну суму понад 10 млн грн.

Ще 11 кримінальних проваджень стосуються забезпечення лікарень киснем і закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у зловживаннях під час закупівлі ШВЛ.

Зокрема на Харківщині зловмисники, використовуючи фіктивне підприємство та за підтримки посадовців, поставили до опорної лікарні апарати ШВЛ на загальну суму понад 10 млн грн. При цьому ціна була завищена фактично утричі.

У вказаних провадженнях вже винесено 7 вироків суду. Так, за матеріалами СБУ суд на Волині визнав колишнього директора комерційної структури винним у виготовленні, зберіганні та збуті фальсифікованого антисептика. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з відстрочкою відбування на 2 роки.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 тис. 343 випадки COVID-19, з них за останню добу - 12 тис. 585.