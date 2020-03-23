СБУ запобігла незаконному вивезенню за кордон 40 тисяч медхалатів

На Волині Служба безпеки України запобігла спробі незаконного вивезення з країни масштабної партії товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом до експорту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Правоохоронці зупинили на митному посту «Ягодин» Волинської митниці вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тисяч медичних халатів з нетканого синтетичного волокна», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, попри запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні.

Вартість затриманої партії складає майже 42 тисячі євро.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: ssu.gov.ua