В Україні запускають телепроєкт “СТОП Фальсифікат. Мед”, який перевірить якість меду на полицях магазинів у різних регіонах країни.

Про це повідомила в Укрінформі під час круглого столу “СТОП Фальсифікат. Мед” голова громадської організації “Громадський контроль захисту прав споживачів” Владислава Миронова.

“За умовами проєкту, це будуть чотири експерти, чотири журналісти. Вони будуть виїжджати в один день у чотири регіони. Зразки (меду - ред.) будуть закуповуватись в один день, на наступний день всі чотири групи повертатимуться до Києва, де будуть спочатку знеособлювати зразки. Щоб не було питання, що хтось десь щось підмінив, - не буде цього”, - сказала Миронова.

За її словами, потім запаковані знеособлені зразки передадуть до лабораторії. А після отримання результатів розкодовані матеріали, із зазначенням виробників, передаватимуть до Держпродспоживслужби.

Проєкт “СТОП Фальсифікат. Мед” з виявлення фальсифікованого меду та медового продукту започатковується ГО “Громадський контроль захисту прав споживачів” спільно з телеканалом "1+1", Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Круглий стіл на тему: СТОП Фальсифікат. МЕД / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Миронова пообіцяла, що всі етапи виявлення фальсифікату будуть висвітлюватися у соцмережах та в ефірі телеканалу "1+1".