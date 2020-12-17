Шмигаль представив у Раді кандидата в міністри АПК

Призначення міністра агрополітики стане першим кроком до формування ефективної державницької політики у сфері.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи у Верховній Раді кандидатуру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики і продовольства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна має потужний аграрний сектор, тому з перших місяців нашої спільної роботи, нашого уряду, говорив про необхідність відновлення роботи профільного міністерства. Нам потрібна ефективна державницька політика в сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників. Перший крок - це призначення профільного міністра", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Лещенко з червня 2019 року очолює державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, і зауважив, що вперше за історію цього органу було проведено масштабний аудит держаних земель сільськогосподарського призначення та розпочато процес інвентаризації.

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Шмигаль закликав депутатів підтримати кандидатуру Лещенка на посаду міністра агрополітики.

Напередодні профільний Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики розглянув та підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.