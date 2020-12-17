Шмигаль представив у Раді кандидата в міністри АПК
Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи у Верховній Раді кандидатуру Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики і продовольства, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна має потужний аграрний сектор, тому з перших місяців нашої спільної роботи, нашого уряду, говорив про необхідність відновлення роботи профільного міністерства. Нам потрібна ефективна державницька політика в сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників. Перший крок - це призначення профільного міністра", - сказав Шмигаль.
Він додав, що Лещенко з червня 2019 року очолює державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, і зауважив, що вперше за історію цього органу було проведено масштабний аудит держаних земель сільськогосподарського призначення та розпочато процес інвентаризації.
Шмигаль закликав депутатів підтримати кандидатуру Лещенка на посаду міністра агрополітики.
Напередодні профільний Комітет ВР з питань аграрної та земельної політики розглянув та підтримав подання Прем’єр-міністра про призначення Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.