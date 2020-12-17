Рада планує сьогодні призначити трьох міністрів

Верховна Рада на засіданні в четвер планує розглянути питання про призначення міністра аграрної політики та продовольства, першого віцепрем'єра – міністра енергетики, а також міністра освіти і науки.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання парламенту, опублікований на сайті Верховної Ради.

Так, на посаду міністра аграрної політики та продовольства пропонується призначити чинного голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

Першим віцепрем'єр-міністром – міністром енергетики планується призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Сергія Шкарлета, який наразі тимчасово виконує обов'язки міністра освіти і науки, депутати мають намір призначити на посаду постійного міністра у цьому відомстві.

Крім того, порядок денний засідання передбачає розгляд у повторному другому читанні президентського законопроєкту №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Парламентарії також планують внести зміни в календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради, передбачивши, що тижні з 11 по 15 січня та з 18 по 22 січня будуть комітетськими, а тиждень з 25 по 29 січня - пленарним.

У другому читанні передбачено розгляд законопроєкту №3890 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".