Аграрне міністерство створять на початку наступного року – Шмигаль

В Україні на початку наступного року буде утворене повноцінне аграрне міністерство.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібна ефективна державницька політика у сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників. На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства», - сказав Шмигаль.

Він відзначив, що з того часу, як обійняв посаду глави уряду, наголошував на необхідності існування відомства, яке опікуватиметься сферою АПК більш ефективно.

Шмигаль додав, що веде дискусії з депутатським корпусом щодо призначення очільника аграрного міністерства.