Шмигаль обіцяє вчителям у 2021 році зростання зарплат на 25%

Наступного року зарплати вчителів мають зрости на 25%, загалом видатки на освітню галузь збільшено на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Видатки на Міністерство освіти та науки зростуть на 26 млрд грн, тобто на 20% порівняно з цим роком. Зарплати українських вчителів буде підвищено більш ніж на 25%", - сказав Шмигаль.

За його словами, майже 3 млрд грн будуть спрямовані на ремонт і будівництво шкіл, обладнання їх технікою та забезпечення підручниками.

Також уряд планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада 289 голосами ухвалила державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету - 5,5% ВВП.