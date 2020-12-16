У бюджеті-2021 жодна соцвиплата не буде зменшена - Прем'єр

У Державному бюджеті України на 2021 рік жодна соціальна виплата не буде зменшена.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мінімальна заробітна плата наступного року з 1 січня буде підвищена до 6 тисяч гривень, жодна соціальна виплата в бюджеті на наступний рік не буде зменшена. Всі пенсії будуть проіндексовані наступного року у відповідності до законодавства. Крім того, зросте мінімальна пенсія. Будуть впроваджені також додаткові програми підтримки пенсіонерів старше 75 років”, - розповів Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль подякував парламенту за ухвалення реалістичного та збалансованого бюджету

Як повідомлялося, на засіданні 15 грудня Верховна Рада 289 голосами підтримала Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету складе 5,5% ВВП.