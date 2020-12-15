Шмигаль подякував парламенту за ухвалення реалістичного та збалансованого бюджету

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за ухвалення реалістичного та збалансованого державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Бюджет-2021 - це бюджет можливостей для розвитку нашої країни, збалансований та реалістичний до виконання... Вдячний Верховній Раді за важливе державницьке рішення. Дякую профільному комітету та команді Міністерства фінансів за титанічну, щоденну, цілодобову роботу останні місяці. Дякую колегам з Офісу Президента та Президенту Володимиру Зеленському", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що тепер новосформовані громади України можуть приступити до формування власних кошторисів, адже з 1 січня саме в громадах вирішуватимуть, на що витрачати кошти.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок, 15 грудня, підтримала державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5%.

Фото: КМУ