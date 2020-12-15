Марченко: Нам вдалося зберегти довіру і підтримку міжнародних партнерів

Марченко: Нам вдалося зберегти довіру і підтримку міжнародних партнерів

Укрінформ
Україні вдалося зберегти довіру і підтримку міжнародних фінансових партнерів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час представлення бюджету на 2021 рік у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Нам вдалося зберегти довіру і підтримку міжнародних партнерів. Свідчення цього – 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС, що були отримані минулого тижня. Також вчора було підписано угоду зі Світовим банком про надання допомоги для подолання наслідків пандемії у розмірі 300 млн дол.", - сказав Марченко.

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Крім того, за його словами, повертається попит іноземних інвесторів на українські облігації внутрішньої державної позики.

"Лише за минулий тиждень портфель нерезидентів збільшився на 2 млрд грн. Сьогодні у нас черговий рекордний аукціон", - додав міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку (інституція групи Світового банку) 14 грудня 2020 року підписано угоду про друге додаткове фінансування в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у розмірі 300 млн дол., із яких 170 млн доларів Україна може отримати вже до кінця цього року. Загальна сума кредиту за цим проєктом становитиме 750 млн дол.

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