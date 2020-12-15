Мінфін намагатиметься знизити дефіцит бюджету до 3-3,5% ВВП

У середньостроковій перспективі Міністерство фінансів працюватиме над поступовим зниженням дефіциту бюджету до 4-4,5% ВВП у 2022 році та до 3-3,5% ВВП - у 2023 році.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, презентуючи проєкт державного бюджету на 2021 рік у Верховній Раді.

"Ми знизили дефіцит державного бюджету із 6% до 5,5%, і він складає 246,6 млрд грн. Ми знизили дефіцит бюджету між першим і другим читанням на 23,7 млрд грн. У середньостроковій перспективі плануємо поступове зниження дефіциту бюджету до 4-4,5% ВВП у 2022 році та до 3-3,5% ВВП - у 2023 році",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня розпочала розгляд законопроєкту №4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік" у другому читанні.

Проєкт бюджету на 2021 рік передбачає доходи в сумі 1 092 млрд грн, видатки - 1 328 млрд грн, дефіцит бюджету становить 5,5% ВВП.

Фото: Рада