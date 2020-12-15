Економічне зростання: експерт вважає, що Україна наздоганятиме Польщу 50 років

Найбільшими викликами для України є повільне економічне зростання та несприятлива демографія.

Про це сказав доктор економічних наук, президент Української асоціації Римського клубу Віктор Галасюк на круглому столі в Укрінформі на тему: «Україна-2021: виклики та загрози».

«Найбільші, я б сказав навіть екзистенційні, виклики для України: повільне економічне зростання та несприятлива демографія. Згідно з прогнозом The Economist Intelligence Unit, ВВП України на душу населення протягом 2020-2050 років зростатиме в середньому на 1,8% на рік. Такими темпами Україна наздоганятиме Туреччину майже 40 років, а Польщу – 50, якщо вони «почекають на місці». Таке повільне зростання веде Україну все далі від Європи в економічному вимірі», - наголосив Галасюк.

Він навів дані базового прогнозу ООН, згідно з якими до кінця сторіччя населення України скоротиться до 25 млн осіб. Вузький фундамент демографічної піраміди також серйозний стримуючий фактор для економіки на наступні десятиріччя.

«Корінна причина обох цих викликів – деіндустріалізація. Згідно з даними Світового банку, додана вартість у промисловості України за 30 років в поточному доларовому вимірі скоротилась вдвічі, тоді як у Польщі та Туреччині зросла практично вчетверо. Тепер більш ніж половина товарного експорту України складає сировина. Це сформувало «економіку бідності», - зазначив Галасюк.

Водночас, за його словами, подолати економічне відставання можна, «перепрограмувавши» економіку з сировинної на виробничу.

«Гарна новина - ці проблеми лікуються промисловою політикою. Треба створити потужні стимули для виробників в Україні, запровадити прискорювачі економічного зростання: індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, банк розвитку, вимоги щодо локалізації при держзакупівлях тощо. Це «перепрограмує» економічну модель з сировинної на виробничу. Так ми можемо створити економіку добробуту», - наголосив експерт.