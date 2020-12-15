Український експорт товарів цьогоріч зменшився на 3,5%, імпорт - на 10,8%

Україна в січні-листопаді 2020 року експортувала товарів на $44,3 млрд або на 3,5% менше, ніж у січні-листопаді минулого року та імпортувала товарів на $48,4 млрд або на 10,8% менше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"За 11 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад $48,4 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $5,9 млрд або на 10,8%). Експортували з України на $44,3 млрд (зменшення експорту склало $1,6 млрд або 3,5%). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $4 млрд", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед найбільших країн, з яких імпортували до України: Китай — $7,4 млрд, Німеччина — $4,6 млрд та Росія — $4.1 млрд. Експортували з України найбільше до Китаю — на $6.3 млрд, Польщі — на $3 млрд, Росії — $2.5 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать: зернові — на $8,5 млрд, чорні метали — на $7 млрд, жири та олії тваринного або рослинного походження — на $5,2 млрд. Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $7,2 млрд, реактори, котли, машини, обладнання і механічні пристрої — $5,4 млрд та засоби наземного транспорту — $4,9 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, експорт товарів з України за 2019 рік збільшився у порівнянні із 2018 роком на 6,4% та становив 46,1 млрд дол. США, імпорт товарів в Україну торік зріс на 7,1% та становив 60,1 млрд доларів.