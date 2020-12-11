Інфляцію прискорили ціни на енергоносії та менший урожай - Нацбанк

Споживча інфляція у листопаді у річному вимірі прискорилася до 3,8%, що було зумовлено, зокрема, зростанням цін на енергоносії, гіршими показниками урожаю окремих культур та послабленням гривні в попередні місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Прискорення (інфляції - ред.) зумовлено зростанням цін на енергоносії, гіршими показниками урожаю окремих культур, послабленням гривні в попередні місяці та зростанням виробничих витрат. Падіння споживчого попиту на окремі послуги й непродовольчі товари, зокрема одяг і взуття, дещо стримувало інфляційний тиск", - вважають у Нацбанку.

Зазначається, що зростання світових цін на олійні культури та нижчий врожай соняшнику в Україні зумовили подорожчання соняшникової олії. Це також призвело до подорожчання продуктів її переробки (майонезу, маргарину, спредів).

Вищі ціни на сировину та енергетичні ресурси, а також послаблення гривні прискорили подорожчання макаронних та борошняних виробів. Вищими темпами дорожчали продукти з риби, безалкогольні напої, прянощі, також уповільнилося падіння цін на сухофрукти.

Зростання виробничих витрат позначилося на вартості м’ясних продуктів, вершкового масла та кисломолочних продуктів. Натомість значна імпортна пропозиція сповільнила зростання цін на сири.

Вищими темпами також дорожчали непродовольчі товари, зокрема, побутова техніка, меблі, фармацевтична продукція. Крім того, уповільнилося падіння цін на електроніку.

Натомість одяг та взуття продовжили дешевшати. У Нацбанку це пояснили змінами в споживчій поведінці домогосподарств: люди отримали можливість навчатися та працювати віддалено.

Зростання цін на послуги незначно прискорилося (до 6,5% р/р). При цьому запровадження карантину вихідного дня мало на них різноспрямований вплив. З одного боку, зменшення кількості клієнтів і зростання виробничих витрат призвели до подальшого подорожчання послуг салонів краси, нотаріусів та курсів водіїв, а епідемічна ситуація прискорила зростання цін на консультативні медичні послуги та страхування здоров’я. З іншого боку, через менший попит і заборону працювати у вихідні сповільнилося подорожчання послуг закладів громадського харчування, готелів, кінотеатрів.

Як повідомлялось, за даними Держстату, в листопаді 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 3,8% (з 2,6% у жовтні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Фактична споживча інфляція перевищила траєкторію прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті НБУ за жовтень 2020 року.