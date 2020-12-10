У Нацбанку кажуть, що локдаун у січні не «підштовхне» інфляцію

За оцінками Національного банку України, посилені карантинні обмеження, які будуть у січні 2021 року, матимуть несуттєвий вплив на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію. Водночас збалансована монетарна та фіскальна політики сприятимуть не тільки поверненню до економічного зростання, але й збереженню помірних темпів інфляції надалі", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадивпосилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року. У ці дні буде заборонено проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торгово-розважальних центрів, в тому числі оренда приміщень для корпоративів.

Забороняється також робота закладів освіти, крім дитячих садочків та спеціальних закладів. Кінотеатри й театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля також не працюватимуть.