Локдаун з 8 січня: наскільки вчасно та достатньо

Приймаючи таке рішення, влада вирішила не ризикувати настроями громадян. Це можна зрозуміти, втім, є чимало нюансів…

В Україні визначилися остаточно із строками введення локдауну – уряд ухвалив рішення запровадити його з 8 по 24 січня. Що нас чекає? Принципово нового – нічого. Під заборону потрапить робота кафе, ресторанів, барів, крім доставки та замовлень «з собою», магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торговельно-розважальних центрів. Усі заклади освіти, окрім дитячих садків, чекають канікули. Буді-які розважальні, рекламні, спортивні, культурні, масові заходи теж не дозволятимуться у цей період. Але на відміну від весняного локдауну, повідомили в уряді, робота громадського транспорту не зупинятиметься. Що ж, із тим, що локдаун невідворотній, здається вже всі змирилися і тільки чекали остаточної дати, до якої слід підготуватися морально. І от, дочекавшись рішення, Укрінформ зібрав думки фахівців – лікарів, економістів – щоб оцінити його ефективність.

Влада прагне уникнути соціального вибуху

Юрій Жигарєв / Фото: Hromadske

Інфекціоніст Юрій Жигарєв вважає, що влада прийняла таке рішення, аби уникнути соціального вибуху. Але він переконаний, що мотивом для цього стало не лише небажання більшості громадян відмовитися від святкувань, а й особливості закінчення ділового року.

«У нас різдвяні канікули тривають як мінімум з 1 по 7 січня, коли нічого не працює. А останні дні року для бізнесу і навіть державних установ дуже важливі – закриваються контракти, фінансові договори, звіти тощо. І якщо все зупинити у цей час, то виникне багато проблем і критики. Звісно, в ідеалі локдаун має вводитися з огляду на розвиток захворюваності. Але наразі немає розуміння, на якому етапі ми перебуваємо. Є прогнози, що в середині січня може додатися захворюваність на грип і тоді таке рішення уряду видається цілком логічним. Але якщо пік захворюваності ми проходимо зараз, то локдаун вже потрібно водити», – каже інфекціоніст.

Заповненість ліжок така, що локдаун у січні вводити запізно

Вадим Арістов

Експерти, які відслідковують розвиток захворюваності в Україні наголошують: карантин потрібен уже зараз, бо ситуація надто складна, а на новорічні свята вже можна було б робити послаблення. Директор Revival Institute for Future, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов у коментарі Укрінформу пояснює, чому обрані дати для введення карантину, запізнілі. «Ті, хто інфікувався з грудня, потраплятимуть в лікарні на початку січня, а ті, хто інфікувався на свята – десь всередині січня. Саме тоді у нас очікується шалений спалах захворюваності і при цьому державна політика буде виглядати розумною в очах більшості населення, оскільки зараз проблема не така очевидна і всі задоволені відтермінуванням локдауну. На жаль, ми вже забули, як місцеві вибори вплинули на розгін другої хвилі епідемії в країні», – говорить інфекціоніст. На його думку, локдаун варто було вводити ще в той час, як запроваджувався карантин вихідного дня і зараз ми б уже готувалися до його закінчення. На той час ще можна було б обмежитися лише закриттям закладів громадського харчування, дискотек, фітнес-клубів. За нашими оцінками, вже на кінець листопада спостерігався дефіцит обладнаних ліжкомісць, де можна надавати допомогу важким хворим якісно. До кінця року цей дефіцит становитиме 4 тисячі реанімаційних ліжок і тяжких пацієнтів лікуватимуть на звичайних ліжкомісцях.

Подібну думку висловили і у Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, де переконані, що вводити локдаун потрібно вже зараз. А відстрочка на січень означає, що ми підемо на обмеження тоді, коли ситуація буде критичною – і за кількістю хворих, і за навантаженням на лікарні і на медиків, які вже зараз працюють на піку своїх можливостей.

Павло Ковтонюк

«Хворі на коронавірусну хворобу далі наповнюють наші лікарні. Лікарні перевантажені. Так, ліжка з киснем додають, але проаналізувати, чи вони дійсно обладнані як функціональні ліжка з лікарями, які зможуть надати допомогу там, де вони потрібні, ми не можемо. В одній реальності – у нас достатньо ліжок, а в іншій – неможливо потрапити в лікарню. У цій реальності благодійні фонди дають людям додому кисневі концентратори. П’ята частина всіх пацієнтів на COVID-19 на кисні у Києві зараз отримує його вдома, а не в лікарні. Можливо, це говорить про те, що потрапити в лікарню в Києві непросто, хоча за статистикою нібито ліжка є. Тому покладатися на середні по країні показники кількості ліжок, приймаючи рішення про локдаун, я вважаю, небезпечно», – говорить керівник Центру і екс-заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Без тривалого локдауну і епідрозслідувачів краще не стане

Експерти також наголошують: щоб локдаун був ефективним, важливо враховувати його тривалість, інакше обмеження можуть виявитися марними. На цьому, зокрема наголошує Вадим Арістов: «Іспанія, Польща Греція, Німеччина побачили, що 4 тижні локдауну дають лише стабілізацію захворюваності. Щоб відбулося її зниження, потрібно 6 тижнів. Тому введення локдауну на 16 днів – це швидше крок для задоволення громадської думки, а не для покращення епідеміологічних показників. Тому імовірно, що локдаун буде продовжений більш, ніж на три тижні. Або ж виявиться, що громадська думка настільки впливає на систему управління в країні, що наукові засади не беруться до уваги», – каже пан Арістов.

Він також додає, що локдаун – це фактично крик відчаю, і його можна було б уникнути із запуском мережі епідемічних розслідувачів. «Без цього у лютому – березні ситуація із захворюваністю знову погіршиться. Рано чи пізно потрібно підготувати епідрозслідувачів, налагодити співпрацю між ними і силовиками, які б слідкували за дотриманням карантину та ізоляції. Тоді економіка працюватиме, а ті, хто розповсюджує інфекцію, сидітимуть вдома. Світ, коли можна було купити пігулку, щоб стало все гаразд, відійшов у минуле. Тепер потрібно змінити процес – як ти захищаєшся від вірусів, як працюєш на роботі, як мешкаєш вдома, як переміщається в транспорті… Той, хто намагається просто купити пігулку, має більше шансів програти. Китай інтенсивно працює над розслідуванням контактів – і має результат, бо питання локдауну за останні місяці там не піднімалося», – резюмує директор Revival Institute for Future.

Отже, рішення уряду щодо запровадження локдауну з 8 січнявм має свої плюси та мінуси. Утім, попри все, кожен з нас може розпочати свій особистий карантин раніше як і продовжити його, якщо уряд не піде на такий крок.

Юлія Горбань, Київ