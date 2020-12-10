Карантин вихідного дня мав незначний вплив на економіку – Нацбанк

За оцінками Національного банку, карантин вихідного дня мав незначний вплив на економіку країни.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо карантину вихідного дня, ми очікували до 0,2% впливу на ВВП. Можна сказати, що скоріш за все, він буде меншим. Вплив буде достатньо мінімальним. Ми бачили погіршення очікувань бізнесу. Щомісячний індекс ділової активності демонстрував, що очікування бізнесу погіршилися. Як на мене, причиною є не сам карантин, а скоріше очікування карантину і карантинних заходів, тому що бізнес не зовсім розумів, як саме буде запроваджено карантин", - сказав Сологуб.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, заборонялося: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також була під забороною. У цей період були закриті ТРЦ та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.