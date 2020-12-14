Україна до кінця року планує отримати від Світового банку $170 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклали усіх зусиль для підготовки угоди в найкоротші строки, завдяки якій Україна зможе залучити кредит в розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких – вже до завершення поточного року.
"Підписання Угоди про Друге додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення COVID-19. Головна мета – це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Фото: mof.gov.ua