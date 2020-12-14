Україна до кінця року планує отримати від Світового банку $170 мільйонів

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) 14 грудня підписали угоду про друге додаткове фінансування в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» у розмірі 300 млн дол., із яких 170 млн доларів Україна може отримати вже до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін у співпраці з Мінсоцполітики доклали усіх зусиль для підготовки угоди в найкоротші строки, завдяки якій Україна зможе залучити кредит в розмірі 300 млн дол. США, 170 з яких – вже до завершення поточного року.

"Підписання Угоди про Друге додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» є логічним завершенням року, в якому Світовий банк вчергове довів свою дієву підтримку, спрямовану на боротьбу з наслідками поширення COVID-19. Головна мета – це соціальна допомога і соціальні послуги для малозабезпечених сімей, а також допомога постраждалим від негативного економічного впливу пандемії COVID-19", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Це буде друге додаткове фінансування проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який реалізується в Україні, загальна сума кредиту за яким становитиме 750 млн доларів США. Проєкт спрямований на покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей. Читайте також: Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках програми stand-by – Шмигаль Як повідомляв Укрінформ, Рада директорів Світового банку затвердила перше додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» 30 квітня 2020 року.

Фото: mof.gov.ua