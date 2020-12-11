Україна очікує на місію МВФ та другий транш у рамках програми stand-by – Шмигаль

Україна очікує повідомленні про початок місії МВФ та виділення найближчим часом другого траншу у рамках програми stand-by.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми очікуємо найближчим часом повідомлення про початок роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Це дасть нам можливість розраховувати на отримання найближчим часом другого траншу за програмою stand-by, яка на сьогодні відкрита нашій державі», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що у червні Україна та ЄС підписали Меморандум і Кредитну угоду щодо отримання нашою країною «виняткової» макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 млрд євро. Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності Меморандуму про взаєморозуміння і Кредитної угоди.

«Цієї середи ЄС повідомив нам про виділення 600 млн євро», - додав Шмигаль.

Глава уряду наголосив на тому, що влада, працюючи над підтримкою бізнесу та відновленням економічного зростання, змогли підготувати необхідний фундамент для економічного розвитку. Робота велася за кількома ключовими напрямками. "Перш за все, запорукою впевненого виходу України з кризи є співпраця з МВФ, Світовим банком, Європейським Союзом та іншим фінансовими партнерами", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, гроші надійдуть в наступному році.

26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік.

Фото: КМУ