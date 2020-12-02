У Кабміні очікують, що дата приїзду місії МВФ буде відома цьогоріч

У Кабінеті Міністрів розраховують, що оголошення дати приїзду місії Міжнародного валютного фонду відбудеться вже в цьому році.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю "Корреспонденту", передає Укрінформ.

«Ми розраховуємо на оголошення дати приїзду місії фонду вже в цьому році», - повідомив прем'єр.

За його словами, поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу.

«85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються з затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року виконано», - поінформував Шмигаль.

Одночасно з цим він зазначив, що податкова служба вже виконала річний план з надходжень, митниця поки що відстає за плановими надходженнями.

«Для цього є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію і навести порядок в її роботі», - уточнив він.

Відповідаючи на запитання, які альтернативні джерела надходження грошей можуть закрити затрати цього року, прем'єр-міністр сказав, що це традиційні джерела, якими користувалася наша країна всі роки незалежності: ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень.

«У нас залишається ще кілька аукціонів з розміщення ОВДП. Звичайно, це будуть коротко- і середньострокові запозичення, і вони будуть дорожче (10-13% річних у гривні), ніж кошти МВФ. Але якщо ми знаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому - близько $ 1 млрд», - уточнив він.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в наступному році ключові податкові ставки не будуть підвищуватися, а наповнення бюджету відбуватиметься завдяки детінізації економіки та ліквідації корупційних схем у податковій і на митниці.