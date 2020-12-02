Україні не варто очікувати списання боргів від МВФ - Милованов

Україна не на стільки бідна країна, щоб Міжнародний валютний фонд списав їй борги.

Як передає Укрінформ, так в інтерв'ю LB.ua відповів на запитання про можливість списання МВФ боргів для України радник глави Офісу президента й ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Він заявив, що не знає, чи можна з МВФ такі речі обговорювати.

«По-моєму, ми не досить бідна країна для цього. Наскільки я знаю, під цю кваліфікацію ми не потрапляємо», - заявив економіст.

Він наголосив, що борги Україна виплатить і захищені видатки бюджету теж виплатить.

«Ніхто не говорить, що проблеми немає і ситуація проста. Що можна стати осторонь і курити бамбук. Ні. Мінфіну дуже важко, йому потрібно відпрацювати, і, я думаю, він впорається», - підсумував ексміністр.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україну й отримання чергового траншу. Йдеться про скорочення дефіциту держбюджету-2021 на 24 млрд грн.