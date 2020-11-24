Українська економіка адаптувалася до карантину - Милованов

Українська економіка, в разі введення повного локдауну, наразі втратить втричі менше, ніж під час весняного карантину. Адже за цей час економіка адаптувалася до умов карантину.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” телеканалу ICTV сказав голова Київської школи економіки, позаштатний радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Тимофій Милованов, передає кореспондент Укрінформ.

«Цікавить, якщо дуже спрощено, перше – життя людей. Друге – вплив на економіку. На днях буде у нас прес-реліз з дослідженням, якщо ми введемо жорсткий карантин, наскільки він вдарить по економіці, скільки % ВВП, якщо жаргоном говорити, частина економіки, яку ми додатково втратимо. Скажу, що в три рази менше, ніж було на весні. Тому що моделі показують, що українська економіка адаптувалася», - заявив Милованов.

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Він зазначив, що разом з тим, навряд чи буде запроваджено повний локдаун.

«Нам не потрібно закривати всю економіку. Нам потрібно обмежувати певні типи бізнесу, де люди одночасно можуть заразитися. Це будуть певні галузі, певні типи бізнесу, де будуть ці обмеження», - наголосив радник керівника ОПУ.