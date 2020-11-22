Милованова призначили позаштатним радником Єрмака

Милованова призначили позаштатним радником Єрмака

Офіційно
Укрінформ
Тимофій Милованов призначений позаштатним радником керівника Офісу Президента України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Глави держави.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом.

«Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України», – зазначив ексміністр.

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Милованов народився 1975 року. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю «економічна теорія» у 1999-му. 2004 року здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вишах. 7 липня 2016 року Верховна Рада України обрала Тимофія Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради НБУ.

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